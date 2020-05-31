رؤساء كنائس الأردن يحددون التدابير الاحترازية قبل فتحها

اجتمع رؤساء الكنائس في الأردن، مساء أمس، في مطرانية الروم الأرثوذكس بعمان، لوضع الآلية والتعليمات الجديدة قبيل فتح الكنائس أمام المصلين في ظروف انتشار فيروس كورونا.

وقرر رؤساء الكنائس التدابير الإحترازية والوقائية التالية لجميع كنائس المملكة، وبينها الالتزام بارتداء الكمامات وتعقيم اليدين عند مدخل الكنيسة قبل الدخول، تباعد المصلين عن بعضهم البعض داخل الكنيسة على الأقل بمتر ونصف المتر، واستبدال تحية السلام أثناء الصلاة بالانحناء عن بعد"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وتضمنت كذلك، الطلب من كبار السن والأطفال والمرضى ومن أي شخص يشعر بأي عارض مرضي الصلاة في المنزل، عدم التجمع قبل وبعد الصلاة أمام مداخل الكنيسة وقاعاتها، إضافة إلى تعليق الفعاليات الرعوية في الكنائس حتى إشعار آخر، مدة العظة للآباء الكهنة لا تزيد عن 10 دقائق، وإزالة السجاد من الكنائس وأغطية المقاعد".

كما ناقش المجلس أمور المراسيم، ورفع توصيته للحكومة بالطلب للسماح لإتمامها في الكنائس بحضور عدد أقصاه من 30 إلى 50 شخصا.

وطلب مجلس رؤساء الكنائس، الحكومة الموافقة على إقامة القداس الإلهي أيام الجمع، كون الجمعة هو يوم عطلة رسمية، ما يتيح الفرصة للمشاركة في الصلوات والخدم.