مطار مرسى علم يستقبل 167 راكبا قادمين من جدة

استقبل مطار مرسى علم الدولي رحلة طيران قادمة من جدة، وعلى متنها 167 راكبا مصريا من العالقين في السعودية، ضمن رحلات الجسر الجوي التي أقرتها الحكومة المصرية بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كان في استقبال العائدين من جدة مسؤولو مطار مرسى علم الدولي، وفرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

ويخضع جيمع الركاب وطاقم الطائرة للكشف الطبي والتحاليل الفورية فور نزولهم من سلم الطائرة بمعرفة الحجر الصحي والطب الوقائي؛ للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكورونا، في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكد عاطف عثمان مدير عام إحد الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي بمرسى علم، لـ"الوطن"، تجهيز أتوبيسات سياحية معقمة لنقل الركاب إلى أحد الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي؛ للإقامة لمدة أسبوع تحت إشراف طبي كامل.