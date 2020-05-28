22 متعافيا من كورونا يغادرون مستشفى العزل في الغردقة

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، اليوم الخميس، مغادرة 3 حالات من مصابي فيروس كورونا بعد شفائهم مستشفى العزل بحميات الغردق.

وارتفع عدد حالات التعافي من كورونا إلى 22 حالة، منذ بداية تخصيص حميات الغردقة كمستشفيات للعزل بداية شهر مايو الجاري.

وأشاد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بجهود الطاقم الطبي والإداري والتمريض بمستشفى العزل بالغردقة.

وقال مرعي لـ "الوطن"، إنه جرى تخصيص 6 مستشفيات بالبحر الأحمر للكشف على الحالات المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، وهي الغردقة العام ورأس غارب والقصير وسفاجا والشلاتين المركزي وجراحات اليوم الواحد بمرسى علم، طبقا لقرار وزارة الصحة ضمن 321 مستشفى على مستوى الجمهورية.