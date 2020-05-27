وإخلاء سبيل ثالث.. حبس شابين في واقعة الاعتداء على صيدلي الغردقة

قررت نيابة الغردقة الجزئية، مساء اليوم الأربعاء، حبس اثنين من الشباب المتهمين بالاعتداء على صيدلي بالغردقة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، فيما قررت إخلاء سبيل الشاب الثالث.

واستقل المتهمان "سعيد.س"، و"أحمد. س" سيارة الترحيلات من محكمة الغردقة إلى مقر حبسهما في قسم أول الغردقة، وسط حراسة أمنية مشددة بقوة أمنية من ضباط القسم.

وتمكنت أجهزة أمن البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، من إلقاء القبض على ثلاثة شباب في واقعة الاعتداء على صيدلي بالغردقة آلة حادة، ما تسبب في إصابته بجروح بالوجه وأنحاء متفرقة من الجسم.

وتعود الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالغردقة بلاغًا بالاعتداء على صيدلي بسلاح أبيض من مجموعة شباب أثناء تحدثهم مع فتيات بشارع الثلاثين بمنطقة ذهبية بالغردقة، وبفحص كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث، تبين أن الصيدلي شاهد عددًا من الشباب والفتيات يجلسون على سيارته، وحاول منعهم، فما كان منهم إلا أن اعتدى أحدهم عليه بالضرب ممسكًا في يده آلة حادة "مشرط"، ومحدثًا به إصابات بالغة بالوجه والرأس ومناطق متفرقة من الجسد.