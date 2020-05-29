بسبب فتاتين.. صيدلي الغردقة يكشف تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء عليه

تباشر نيابة الغردقة التحقيقات في الواقعة والتي تحمل محضر رقم 5556 قسم شرطة أول الغردقة مع المتهمين سعيد. س وأحمد.س، شابين في واقعة الاعتداء على "محمود كريم" صيدلي بالغردقة بسلاح أبيض، ما استدعى لعمل 55 غرزة بمنطقة الرقبة وأنحاء متفرقة من الجسم.

ذكر "محمود كريم" الطالب في السنة النهائية بكلية الصيدلة والمعتدى عليه بخمسة وخمسين غرزة من شابين بالغردقة اليوم الجمعة تصريحات جديدة لـ"الوطن"، في واقعة الاعتداء عليه بسلاح أبيض من مجموعة شباب أثناء تحدثهم مع فتيات بشارع الثلاثين بمنطقة ذهبية بالغردقة، ما أدى إلى تشويه رقبته وأجزاء من جسده مما استدعى إلى عمل خمسة وخمسين غرزة لوقف نزيف الدم وإنقاذه من الموت.

كشف محمود أنه ربنا كتب له عمرا جديدا، حيث إن الطبيب المعالج أخبره بأن قطعا في الرقبة كان سيؤدي إلى قطع في الوريد وذلك قبل 2 مم من وريد الرقبة مما كان سيؤدي بحياته.

سرد "محمود" تفاصيل الواقعة وقال إن مجموعة من الشباب تقريباً خمسة كانوا بصحبة اثنتين من الفتيات يجلسون على سيارته أسفل منزله بشارع الثلاثين بمنطقة ذهبية بالغردقة وعندما حذرهم من الجلوس على مقدمة سيارته في البداية استجاب الشباب لتحذيره ووعدوه بالمغادرة إلا أن الفتاتين لم يعجبهما رد الشباب بصحبتهما فحرضتا الشباب فما كان من هؤلاء الشباب إلا أن ردوا برد غير لائق وتطور الموقف إلى شجار بين محمود وبين شابين منهم وظل الآخرون يراقبون الموقف وبدأ أحد الشباب في استخراج "موس" كان بحوزته وقسمه نصفين وأعطى نصفه للشاب الآخر فبدأوا بتقييد حركته وقاموا بالاعتداء عليه في الرقبة ومناطق متفرقة من الجسد.

واستطرد "كريم مسعد" والد محمود: رأيت الشباب ينهالون على جسد ابني فمسكت بالعصى التي أتوكأ عليها وذهبت لإنقاذ ابني فتركوا ابني يسيل في دمه وهربوا ولمحت فتاة من الفتاتين المرافقتين لهم ورفضت إعطائي أي بيانات عن الشابين وفرت هاربة ووقعت منها بطاقتها وحصلت عليها وذهبت بابني لأحد المستشفيات الخاصة لإنقاذه من الموت وذهبت لقسم الشرطة لعمل محضر بالواقعة.

وكشف محمود أن الشابين كان بحوزتهما دراجة بخارية وتركاها وفرا هاربين وبعد ذهابنا للمستشفى جاء شخص وحاول الحصول على الدراجة إلا أن والدتي رفضت واستعانت بالجيران حتى جاءت الشرطة وتحفظت عليه وتوصلت لسرعة القبض على الشابين.

وأوضحت والدة محمود أنها كانت بالمنزل وقت الواقعة، وشعرت بابنها في خطر ونظرت من البلكونة للاطمئنان عليه لتجد شابين ينهالان عليه لتنبه والده والذي أنقذه من الموت. وقدمت والدة محمود الشكر لدور الصحافة والتي نشرت الواقعة حتى تحرك الأمن في سرعة القبض على المتهمين.

وقررت نيابة الغردقة حبس اثنين من المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل الثالث وتم نقل المتهمين إلى مقر حبسهما إلى قسم شرطة أول الغردقة تحت حراسة أمنية مشددة.

ونجحت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة برئاسة المقدم أسامة مهران رئيس المباحث، من القبض على ثلاثة شباب وذلك بعد تفريغ كاميرات المراقبة وتم إحالتهم للنيابة العامة والتي قررت حبس اثنين منهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات وهما "سعيد.س" و"أحمد.س" وإخلاء سبيل الثالث.

تعود احداث الواقعة عندما تلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من العميد محمد دردير مدير المباحث الجنائية، يفيد بأن طبيبا صيدليا "في السنة الرابعة بكلية الصيدلة" تقدم ببلاغ يفيد باعتداء ثلاثة شباب عليه بأسلحة بيضاء وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 5666.

وتم فحص كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث، وتبين أن الصيدلي شاهد عددًا من الشباب والفتيات يجلسون على سيارة ملكه، وحاول منعهم فما كان منهم إلا أن اعتدى أحدهم عليه بالضرب ممسكًا في يده آلة حادة "مشرط"، ومحدثًا به إصابات بالغة بالوجه والرأس ومناطق متفرقة من الجسد.

وتدخل والد المجنى عليه" كريم." لينقذ ابنه من الموت من تحت أيدي الشابين وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 5666، قسم أول الغردقة.

وأسفرت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة برئاسة المقدم إسلام مهران رئيس المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة شباب وتم تحديد أماكن تواجدهم وتمكنت قوة من ضباط قسم اول الغردقة من القاء القبض عليهم.