عاجل.. الدولار يرتفع 3 قروش أمام الجنيه

عاود سعر الدولار مقابل الجنيه المصري للارتفاع سريعا بقيمة 3 قروش في عدد كبير من البنوك بالمقارنة ببداية التعاملات اليومية وفق ٱخر تحديث للمواقع الالكترونية للبنوك وشركات الصرافة.

وكان الدولار قد حقق مكاسب 11 قروشا خلال الأسبوع الماضي مقابل الجنيه في عدد كبير من البنوك لتصبح جملة ارتفاعاته 14 قرشا.

وجاءت بنوك "الأهلي الكويتي بيريوس- المصري الخليجي- قناة السويس- المصرف المتحد -المشرق- المصري لتنمية الصادرات- التنمية الصناعية- الإمارات دبي الوطني- المصرف العربي الدولي- التعمير والإسكان- قطر الوطني" الأعلى سعر للبيع بـ15.94 وللشراء 15.84 جنيه وبيع بالبنك الأهلي المصري بـ15.89 للشراء 15.79جنيه للبيع.