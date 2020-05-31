الدولار يستقر في بداية التعاملات اليومية للبنوك

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية للبنوك وفق ٱخر تحديث للمواقع الإلكترونية للبنوك وشركات الصرافة.

كان الدولار قد حقق مكاسب 11 قرشا خلال الأسبوع الماضي مقابل الجنيه في عدد كبير من البنوك.

وجاءت بنوك "العربي الأفريقى الدولي ـ الأهلي الكويتي بيريوس ـ المصري الخليجي ـ قناة السويس ـ مصر إيران للتنمية ـ المصرف المتحد ـ المشرق ـ ا ـ الأهلى المتحد ـ المصرف المتحد التنمية الصناعية ـ التجاري الدولي ـ الإمارات دبي الوطني ـ التعمير والإسكان hsbc ـ قطر الوطني الأعلى قيمة لشراء وبيع الدولار وسجل البيع بـ15.91جنيه و15.81 جنيه للشراء.

فيما سجل بنكي مصر والأهلي المصري سعرا في البيع ليباع الدولار بـ15.89جنيه و15.79جنيه للشراء.

وجاءت بنوك بلوم ـ مصرف أبوظبي الإسلامي ـ الكويت الوطني ـ المصري لتنمية الصادرات ـ الاستثمار العربي ـ العقاري المصري العربي. ليباع بأقل سعر للبيع بـ15.77 وللشراء بـ15.67 جنيه.