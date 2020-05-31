محافظ المنيا يتابع توافر المستلزمات الوقائية بالصيدليات

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عددا من الصيدليات ومحال بيع المواد الغذائية للتأكد من ضبط الأسعار وعدم وجود نقص في احتياجات المواطنين من المستلزمات الطبية والوقائية، مشددا على جميع العاملين في الصيدليات ومحال المواد الغذائية بارتداء الكمامات حفاظا على سلامتهم.

وشدد المحافظ خلال الجولة على اتخاذ التدابير اللازمة لإحكام السيطرة على الأسواق والرقابة الدائمة لها، للتأكد من توافر السلع بصورة كافية لسد احتياجات المواطنين ومنع استغلالهم، إضافة إلى حظر إقامة الأسواق الأسبوعية للباعة لمنع التجمعات ومواجهة أي مخالفات بكل حزم وتطبيق العقوبات الرادعة وفقا للقانون.

كما وجه المحافظ بتكثيف حملات رفع الإشغالات، وأعمال النظافة والتطهير خلال ساعات حظر التنقل، مع التطبيق الشامل لكل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتفقد عددا من الشوارع والأحياء بمدينة المنيا لمتابعة الالتزام بالقرارات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا التي وضعتها الدولة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك مستوى النظافة العامة، مشددا على المتابعة المستمرة للاطمئنان على الالتزام التام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بغلق المحال التجارية وحظر التنقل حفاظا على صحة المواطنين.

ورافق المحافظ، خلال جولته، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، ومحمد سيد، رئيس مدينة المنيا، وشملت الجولة شارع سكة تلة وعزبة الخشابة، وطريق مصر أسوان الزراعي، وميدان بالاس وشارع عدنان المالكي، وقد أشاد المحافظ خلال الجولة بالتزام المواطنين واستجابتهم لقرارات الدولة التي تهدف إلى الحفاظ على سلامتهم وصحتهم.