تعرف على مميزات أتوبيسات BRT على الطريق الدائري

واصلت وزارة النقل، وضع الدراسات والآليات والخطط الخاصة بتسيير أتوبيسات BRT على الطريق الدائري لتخفيف الزحام المروري، وتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب، وامتصاص الاختناقات المرورية على مداخل القاهرة الكبرى.

وترصد "الوطن" تفاصيل خطة وزارة النقل لتسيير أتوبيسات BRT وكيفية تنفيذه ومميزاته، وهي كما يلي:

1. هي حافلات أو أتوبيسات سريعة تعرف باسم Bus rapid transit.

2. تسير في مسارات وحارات منعزلة على الطريق الدائري.

3. الأتوبيسات BRT السريعة ذات سعة كبيرة.

4. تعمل وفق زمن تقاطر ثابت.

5. تعمل بالكهرباء.

6. تتوقف في محطات ثابتة يتم تحديدها على طول الطريق الدائري عقب تطويره.

7. تعمل وزارة النقل على تخصيص وتجهيز حارات منعزلة ومحطات الوقوف بطول الطريق الدائري.

8. تنفيذ المشروع تحت إشراف وزارة النقل بالاشتراك مع محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، عقب انتهاء تطوير الطريق الدائري.

9. تتفاوض وزارة النقل مع البنك الدولي لتقديم تمويل تكلفة تنفيذ المشروع وبنيته الأساسية في صورة قرض ميسر.

10. تحديد تذكرة استقلال الأتوبيسات عقب ترسيم المحطات وعددها، وتكون بفئات مختلفة طبقا لركوب عدد المحطات.

11. جار طرح تشغيل خطوط أتوبيسات الـBRT أمام مختلف الشركات بعد إنهاء إجراءات الطرق.