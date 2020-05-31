تكلفته 7.3 مليار.. وزير النقل يتفقد موقع تطوير الطريق الدائري بالكمامة

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 106كم وبتكلفة إجمالية 7.3 مليار جنيه، في إطار المتابعة المستمرة والدورية للمشروعات التي تنفذها وزاره النقل.

بدأت الجولة بمتابعة أعمال تطوير الطريق الدائري في المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية، حيث تفقد وزير النقل أعمال توسعة كوبري الاوتوستراد، حيث يجرى تنفيذ أعمال القواعد الخرسانية والاعمدة والهامات والخوازيق وحيث بلغت نسبة تنفيذ اعمال توسعة الكوبري 30%.

وزير النقل يوجه بالتنسيق مع المرور لعدم تأثر الحركة بأعمال التوسعة

ووجه وزير النقل بالتنسيق مع المرور لعدم تأثر الحركة المرورية بأعمال التوسعة وضمان انسيابية الحركة على الطريق، مكلفًا بإعادة تخطيط جميع الشوارع أسفل كوبري الاوتوستراد ثم توجه الوزير لتفقد أعمال توسعة كوبري المنيب حيث تابع تنفيذ أعمال القواعد الخرسانية والاعمدة والخوازيق ووجه بتكثيف الأعمال وتنفيذها وفقا لقياسات الجودة العالية

بعدها تفقد وزير النقل معدلات تنفيذ باقي قطاعات المشروع حيث تابع أعمال الصيانة وأعمال إنشاء الحائط المساند في المسافة من المريوطية حتى الطريق الزراعي، وكذلك أعمال توسعة نفق سعد الدين الشاذلي، حيث تم الانتهاء من أعمال الكمرات الخاصة بتوسعة النفق،إضافة إلى متابعة اعمال إنشاء طريق داعم في المسافة من محور سعد الدين الشاذلي حتى المرج بواقع 3 حارات بكل اتجاه ليصبح الطريق الدائري في هذه المسافة 7 حارات بكل اتجاه،.

وكلف وزير النقل بتوسعة جميع الكباري والأنفاق بتلك المسافة وأعمال الأتربة وإنشاء طبقة الأساس والحوائط الساندة وأعمال الخوازيق، مشددا على ضرورة الانتهاء منه وفقا للجدول الزمني المحدد والاهتمام بصيانة النيوجرسي والتنسيق المستمر مع المرور لتحقيق الانسيايية المرورية في الطريق، خاصة مع الأهمية الكبيرة للمشروع في تسهيل تنقل المواطنين.

وأكد وزير النقل، خلال جولته التفقدية، الاستمرار في تنفيذ كل مشروعات وزارة النقل واستمرار عجلة الإنتاج بالتزامن مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين.

وفيما يخص أعمال تطوير الطريق الدائري، أشار وزير النقل إلى أنها تهدف إلى توسعة الطريق الدائرى لرفع مستوى خدمة الطريق واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، مبينا أنه في إطار اهتمام وزارة النقل بتعظيم منظومة النقل الجماعي وتحقيق السيولة المرورية بالطريق فإن هناك مخططا لتسيير أتوبيسات BRT (الحافلات السريعة ذات السعة الكبيرة التي تسيير في مسارات مخصصة وتقديم مستوى عال من الخدمات) على الطريق الدائري.

وزير النقل يؤكد أهمية تنظيم إدارة مواقف السيارات أسفل الطريق الدائري

ولفت إلى أهمية وضع تنظيم وآلية لإدارة مواقف السيارات أسفل الطريق الدائري بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بما يسهل تنقل المواطنين وكذل إعادة تنظيم وضع الإعلانات على الطريق بما يحقق السلامة المرورية لمستخدمي الطريق ويحقق المظهر الحضاري الجيد.

جدير بالذكر، أن أعمال تطوير الطريق الدائري تشمل توسيع قطاعات الطريق من 4 حارات و4 حارات في كل اتجاه ليكون 8 حارات في كل اتجاه في القطاعات التي تسمح بذلك، وفي القطاعات التي لا تسمح بذلك نتيجة زحف الكتل السكنية على الطريق، مثل قطاع "الأوتوستراد - المنيب"، حيث ستتم التوسعة إلى 7 حارات في كل اتجاه بينما أعمال صيانة الطريق الدائرى، تشمل تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة لكباري وأنفاق الطريق وأعمال تأمين سلامة المرور، وصيانة الحواجز الخرسانية والصيانة العاجلة للمداخل والمخارج، كما أنه يتم أيضًا تنفيذ أعمال صيانة دورية تشمل صيانة وتأمين شبكة الإنارة.