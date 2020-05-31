وزير النقل: نتوقع الزحام على المترو الفترة المقبلة.. "عاملين حسابنا"

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، أن المسؤولين في السكك الحديدية وهيئة مترو الأنفاق يبذلون كل ما في وسعهم لتكثيف أعداد القطارات في مترو الأنفاق وخطوط السكك الحديدية لتقليل الزحام إلى أقل قدر ممكن، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أن الوزارة أعدت خطة لتقليل الزحام لتوفير قطارات وتخفيف الزحام، بعد تحديد أوقات الازدحام على خطوط النقل وبدرجات مختلفة لتلبي احتياجات كل الفئات.

وتابع: "من اليوم الأحد مش هيبقى في زحام أنا بتوقع في القطر، والزحام هيزيد على المترو خاصة بعد تشغيل مؤسسات زي الشهر العقاري وغيره، وفي 71 قطر عاملين حسابنا عليها عشان نخف الضغط على المترو".