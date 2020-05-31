وفاة ساعي مكتب نائب رئيس السكة الحديد متأثرا بإصابته بكورونا

كشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، عن وفاة ساعي بمكتب نائب رئيس الهيئة لقطاع الخدمات المشتركة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حيث تم عزله منذ 8 أيام، ولكن لم يستجب للعلاج، وتدهورت حالته الصحية.

وأشار إلى أنه سيجري تعقيم جميع المكاتب الإدارية لجميع قيادات السكك الحديدية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف المصدر في تصريح لـ"الوطن"، أنه سيتم إعطاء إجازة لكل العاملين المخالطين للحالة، مؤكدا على أن الهيئة تنفذ يوميا جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس، كما أن الساعي أصيب بكورونا خارج نطاق عمله وليس داخل الهيئة، ومع ذلك سيتم عزل جميع المخالطين له، تحسبا لأي أعراض قد تظهر على أحد العاملين.