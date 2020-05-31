الصحة: منقدرش نحدد موعد ذروة كورونا.. ونتعشم تكون دلوقتي

قال الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، إنّ كل درجة إصابة بفيروس كورونا لها بروتوكولات للعلاج بشكل محدد، وهناك اختلافات بين المرضى حسب طبيعة المريض وحالته، متابعا: "يختلف بروتوكول مرضى القلب عن مرضى الكلى أو الكبد، لذا كل فترة يتم تعديل البروتوكول، ومن الأفضل ألا يأخذ المواطن أي أدوية دون استشارة الطبيب".

وأضاف غنيمة، خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية extra news، أنّ أي دولة في العالم لا تستطيع تحديد موعد ذروة كورونا، متابعا: "نتعشم تكون حاليا في وقت الذروة وندخل مرحلة انخفاض الأعداد من جديد، لكن ده بيتحقق بوعي الشعب والالتزام بتعليمات وزارة الصحة وعدم التواجد في أماكن الازدحام أو عدم التواجد في الشارع إلا للضرورة القصوى".

وأشار إلى أنّ فيتامين سي يرفع المناعة، لكن التغذية الطبيعية والمأكولات والمشروبات الطبيعية التي تحتوي على فيتامين سي أفضل بكثير من تناول أدوية الفيتامين، موضحا أنّ العديد من المواطنين تكالبوا على الصيدليات لشراء الفيتامين، لافتا إلى أنّ الوزارة توفر كميات من تلك الأدوية للمرضى الذين يحتاجون هذه الأدوية.