الكويت تسجل 851 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 851 إصابة جديدة بمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 27043 حالة في حين تم تسجيل سبع حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 212 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".