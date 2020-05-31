تعافي أول حالة كورونا في "الغردقة العام" وخروج 3 حالات من الحميات

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، اليوم، تعافي أول حالة كورونا بمستشفى الغردقة العام منذ تخصيصها للكشف على حالات كورونا بقرار وزارة الصحة ضمن 321 مستشفى على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة في البحر الأحمر، لـ"الوطن"، خروج 3 حالات من مصابي كورونا من مستشفى العزل بحميات الغردقة بعد تعافيهم تماما، حيث أجريت لهم مسحتان متتاليتان وأظهرت النتائج سلبيتها، وسمح لهم بالخروج من المستشفى؛ ليرتفع عدد حالات التعافي والشفاء إلى 25 حالة منذ بداية تخصيص حميات الغردقة كمستشفيات للعزل منذ بداية شهر مايو الجاري.

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