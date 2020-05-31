في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين: التبغ مسؤول عن 25% من الوفيات

نشر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان بعض المعلومات الخاصة بالتدخين بهدف نشر الوعي بأضرار التدخين، تزامنا مع اليوم العالمي للامتناع عن التدخين.

وقال المتحدث أن التبغ يعد مسؤلا عن 25% من جميع الوفيات، كما أنه يزيد من تعاطي منتجات النيكوتين والتبغ من مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية وأمراض الرئة.

وتابع عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي أن التبغ مسؤول عن وفاة أكثر من مليون شخص سنويا نتيجة لتعرضهم للدخان غير المباشر.

وأضاف أنه يضاعف الأطفال والمراهقين الذين يستخدمون السجائر الاليكترونية من فرص تدخينهم للسجائر في مرحلة لاحقة من حياتهم مرتين على الأقل.

وأوضح السجائر الالكترونية من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والرئة.

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم الجمعة، مع مديري المديريات ووكلاء وزارة الصحة بمحافظات الجمهورية وبعض قيادات الوزراة، عبر تقنية "كول كونفرانس"، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا والوقوف على تطورات الموقف أولًا بأول.

ووجهت الوزيرة خلال الاجتماع بإطلاق سيارات القوافل العلاجية في محافظات الجمهورية لتوزيع حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كما أنه جارٍ توفيرها في الوحدات الصحية على مستوى محافظات الجمهورية.

ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن محتويات الحقيبة من الأدوية "البروتوكول العلاجي" تم تحديدها من قبل اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان، لافتًا إلى أن فرق كل من قطاع الطب الوقائي والرعاية الأساسية التابعين لكل مديرية على مستوى محافظات الجمهورية ستتولى توزيع الحقائب على المخالطين أو توصيلها منزليًا وبمشاركة الرائدات الريفيات في عدد من المحافظات، كما ستتم متابعة تلك الحالات من خلال فرق الترصد والتقصي.

وأوضح أنه بدأ تسليم حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين في كل من محافظات "الدقهلية، الشرقية، الجيزة، القليوبية، الإسماعيلية، المنيا وجنوب سيناء" وجارٍ تفعيل العمل بتلك الآلية في باقي محافظات الجمهورية تباعًا.