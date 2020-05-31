ارتداء الكمامة شرطا لدخول مقر التنمية المحلية

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية المتحدث باسم الوزارة، إنّ الوزارة تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرها رئيس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا، حيث مواصلة أعمال التطهير والتعقيم للمباني وارتداء الكمامة للموجودين بديوان الوزارة.

وأضاف قاسم، لـ"الوطن"، أنّ ارتداء الكمامة في الفترة الراهنة قرار ملزم للجميع، لتخطي الأوقات العصيبة، وإنهاء أزمة كورونا، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتنفيذا لقرارات رئيس الوزراء، لضمان سلامة وصحة المواطنين والحد من انتشار الفيروس.