"التنمية المحلية" تبدأ تلقي طلبات الراغبين في شغل 54 وظيفة قيادية

بدأت وزارة التنمية المحلية، اليوم السبت، تلقي الطلبات من الراغبين في شغل 54 وظيفة بمجموعة وظائف قيادات الادارة المحلية بالمحافظات، وذلك طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية وطبقاً للدرجات الوظيفية الواردة علي موقع بوابة الحكومة المصرية ( jobs.gov.eg ).

وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنه لن يلتفت للطلبات الواردة بالبريد أو على غير الموقع الإلكتروني المحدد في الإعلان وهو الموقع الرسمي للوزارة علي الانترنت (www.mld.gov.eg ) وذلك حتى 30 يونيو 2020.

وأشار شعراوي، إلى أنه لن يتم الالتفات للطلبات غير المستوفاة أو بعد انقضاء الفترة المحددة لتلقي الطلبات، مطالبا كل الراغبين في التقديم للمسابقة أن يتقدموا على درجة وظيفية واحدة فقط وفي حالة عدم صحة ودقة البيانات يعتبر الطلب لاغي.

وأضاف شعراوي، أنه على من يرغب في التقدم لشغل إحدى هذه الوظائف استيفاء النموذج المعد لذلك والمرفق به بطاقة الوصف الوظيفي والمتضمن المستندات المطلوبة، مضيفا أنه يمكن الحصول عليه من البوابة الإلكترونية للحكومة المصرية وموقع الوزارة.

وأكد وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة المستمر على الدفع بدماء جديدة في المناصب القيادية بالإدارة المحلية بمختلف درجاتها تكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس الوزراء والحصول على رضا المواطنين عن المحليات.

ولفت إلى أن عملية التقديم للمسابقة ستقتصر على تقديم الأوراق إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للوزارة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد .