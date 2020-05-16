غنت لايف أمام الرئيس.. "ملك" تكشف كواليس أغنية "يابا" بمسلسل البرنس

روت الطفلة "ملك" مؤدية أغنية "يابا" في مشهد الطفلة فريدة حسام أو "مريم"، والتي تقوم بدور ابنة الفنان محمد رمضان في مسلسل البرنس، بعد أن تركها عمها الفنان أحمد زاهر في الشارع، تفاصيل التحاقها بالمسلسل.

وقالت "ملك" خلال اتصال عبر "الفيديوكونفرانس" ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "DMC"، إن والدها تواصل مع ملحن الأغنية وكاتبها هيثم نبيل، وأرسل له فيديوهات لها وأشاد بصوتها، ثم أرسل لها الأغنية وحفظتها، موضحة أنها سجلت الأغنية من حوالي شهر أو 3 أسابيع: "قالولي حتة من المشهد عشان وأنا بغني أغني بإحساس وأتخيل الموقف وأنا بغني".

وتابعت: "سجلت الأغنية في يوم، بس اليوم طول لحد ما تطلع الأغنية بالطريقة اللي هما عاوزينها"، موضحة أنها تتابع مسلسل البرنس، وبعض اللقطات من مسلسل "الاختيار"، مشيرة إلى أنها كانت تحب الغناء وتؤدي بعض الأغاني في المنزل، حيث أبدى والدها إعجابه بصوتها وبدأ في تحفيظها الأغاني، والغناء في الإذاعة المدرسية.

وواصلت: "مدرس الموسيقى نصحني بالتقديم في برنامج ذا فويس كيدز وقدمت بالفعل بس مكملتش، وبعد كدة اتدربت في معهد مع المدرس، وبعد كدة روحت دار الأوبرا واختارني الدكتور أحمد عامر إني أغني قدام الرئيس، وغنيت أول أغنية وهي (طوبة فوق طوبة)، والمرة الثانية اختاروني تبع الشؤون المعنوية وغنيت في انتصارات أكتوبر".

وعن غنائها أمام الرئيس السيسي قالت "ملك": "كنت في الأول خايفة جدا، بس تاني مرة مخفتش، لأن أول مرة غنيت لايف".