عبدالغفار: احتساب درجات الأبحاث لطلاب الإعادة ومواد التخلف بالمجموع التراكمي

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، قرارا بشأن الطلاب الباقيين للإعادة أو المتقدمين للامتحان من الخارج المقيدين بإحدى سنوات النقل، أو الطلاب المقيدين بكل الفرق الدراسية الحاملين بمواد تخلف من إحدى سنوات النقل.

وجاء في القرار: "يرصد للطلاب الباقيين للإعادة أو المتقدمين للامتحان من الخارج المقيدين بإحدى سنوات النقل أو الطلاب المقيدين بكل الفرق الدراسية الحاملين بمواد تخلف من إحدى سنوات النقل (فيما يتعلق بهذه المواد)، الدراجات التي سيحصلون عليها سواء في الرسائل البحثية (المقالات البحثية، المشروعات البحثية، الأبحاث المرجعية)، والتي سيقومون بإعدادها أو الاختبارات الالكترونية في مقررات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019- 2020 بحد أقصى مقبول، وذلك تقيدا بما أوجبته المادة 83 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1972.

وتضمن القرار إن يتم إضافة تقديرات تلك المواد إلى التقدير التراكمي للطلاب الجامعيين، ونشرت الوقائع المصرية، تفاصيل القرار الذي حمل رقم 1483 لسنة 2020، وجاءت تفاصيله هنـــا