السكة الحديد والمترو: 95% من الركاب ملتزمون بارتداء الكمامات الطبية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن التزام نحو ما يقرب من 95% من الركاب بارتداء الكمامات الطبية أثناء استقلالهم القطارات والمترو، مشيرين إلى أن هناك توقيع غرامات فورية على المخالفين لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، موضحين أن كل هذه الإجراءات الاحترازية لتوفير كل الحماية والسلامة للركاب، وللوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، عن توفير نحو مليون كمامة طبية بالسكة الحديد والمترو، يتم بيعها من خلال شبابيك صرافي التذاكر، موضحا في تصريحات لـ"الوطن"، إنه لن يسمح لأي راكب باستقلال القطارات سواء في السكة الحديد أو مترو الأنفاق دون الكمامة الطبية، لافتا إلى أن الوزارة تسعى إلى توفير الإمان والسلامة والصحة لجموع الركاب.

ومن جانبه، قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إن الهيئة ألزمت جميع الركاب، بارتداء الكمامات الطبية أثناء استقلالها القطارات، موضحا أن الهيئة تقدمت بطلب إلى وزارة الصحة، لتزويدها بـ100 جهاز كاشف حراري ومُعقم، لتركيبها على مداخل كل المحطات الرئيسية، وجارٍ إنهاء إجراءات توريدها إلى الهيئة، حيث ستتحمل الهيئة تكلفة شراءها، لتكثيف إجراءاتها الوقائية ضد فيروس كورونا، مؤكدا على أن الهيئة حريصة على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأشار المهندس على الفضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إلى أن أي راكب مخالف لقرار ارتداء الكمامات سيتم توقيع عليه غرامة 4 آلاف جنيه تنفيذا لقرار رئيس الوزراء، قائلاً: "هذه الغرامة الهدف منها الردع وليس مجرد تحصيل غرامة"، موضحا أنه يتم بيع كمامات في أكشاك موجودة بالمحطات بسعر 3 جنيهات للكمامة للراغبين.