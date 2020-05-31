التضامن: صرف المعاشات لبطاقات هيئة التأمين الاجتماعي من الغد

أعلنت نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية "ATM" اعتبارا من غد الإثنين، الأول من يونيو.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه تم اتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر يونيو لما يزيد عن 8.37 مليون صاحب معاش بقيمة إجمالية تبلغ 15.28 مليار جنيه، حيث يبلغ إجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي 3.48 مليون مواطن بقيمة إجمالية 4.91 مليار جنيه وإجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.21 مليون مواطن بقيمة إجمالية تقدر بــ 5.91 مليار جنيه.

علما بأنه تيسيرا على الحالات المطلوب تنشيط بطاقة الصرف لهم لمرور 6 أشهر على آخر تنشيط سوف يستمر السماح لهم بصرف معاش شهر يونيو دون الحاجة إلى تنشيط بطاقة الصرف من داخل المنافذ.

وفي السياق ذاته أكدت الوزارة على توفيرها كل وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات وأقنعة طبية ومواد مطهرة للعاملين بمنافذ الصرف وإدارة الأمن وخدمة المواطنين، بالإضافة إلى تطهير كل هذه المنافذ بشكل دوري قبل البدء في عملية الصرف.

كما تهيب الوزارة بالسادة المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية التي تؤكد عليها الدولة من حيث ارتداء الكمامات وعدم التزاحم والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.