القابضة للمياه تعتمد برامج التدريب "أونلاين" لتأهيل القيادات

أكد ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن عملية تدريب وبناء قدرات العاملين واختيار القيادات تعتبر أولوية ملحة، في إطار تنفيذ الاستراتيجيات المستدامة "رؤية مصر 2030" وتطوير المورد البشري في القطاع الإداري التابع للدولة.

وقال إن الشركة القابضة تسعى من خلال مركز إعداد القادة بتدريب وتقييم القيادات على مستوى الشركات التابعة، وتقييم المشاركين في البرامج التدريبية على مجموعة من الجدارات الإدارية والتي توضح قدراتهم الفنية والإدارية ما يثرى أسلوب ومنهجية التدريب والتقييم.

ووجه رئيس الشركة القابضة، بأهمية اعتماد التدريب عن بعد كوسيلة أساسية لتدريب وتقييم العاملين وإتباع آليات التحول الرقمي والاعتماد علي الوسائل التكنولوجية الحديثة والتي ثبت فاعليتها وأمنها علي العاملين، لاسيما لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت غادة عبد الوهاب، رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة، أن عدد المتقدمين لبرنامج المسار الوظيفي الإداري للقيادات المؤهلة للترقي لدرجة رئيس قطاع 19 متقدم، من الشركات التابعة، وهي: "شركة مياه الإسكندرية، صرف القاهرة، الجيزة، شمال وجنوب سيناء، الغربية، الفيوم".

وأشارت، أن البرنامج مكون من 5 وحدات تدريبية، ويقوم المتقدم بإعداد خطط إستراتيجية وتشغيلية وما يناسبها من مؤشرات أداء واليات رقابة ومتابعة، وإعداد عرض تقديمي مصور عن ما تم إعداده، ويتم تقييم المشاريع المقدمة من الخبراء المعتمدين بالشركة القابضة، لمناقشتها بالفيديو كونفراس مع المشاركين، ابتداء من اليوم الأحد وعلى مدار 3 أيام.

وأكدت، حرص الشركة القابضة على مجابهة الأزمة الحالية، بتطوير الإجراءات والاعتراف بالدورات التدريبية والتقييم (أون لاين) على أن تستوفي شروط الجودة المطلوبة، مشيرة إلى دور مركز إعداد القادة التابع للإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة في طرح المعايير التي تحدد جودة المخرجات وحماية حق الموظفين المقبلين على الترقي دون الإخلال بعملية التقييم والتدريب وفق اللوائح المنظمة.