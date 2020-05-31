برلماني: لا مفر من التعايش مع كورونا لحماية الاقتصاد من الانهيار

قال حسين السيد، عضو مجلس النواب، إن انتشار فيروس كورونا أثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري، ما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات للحد من تداعياته السلبية بالتوازي مع قرارات حماية المواطنين من احتمالية الإصابة بالفيروس.

وأضاف السيد لـ"الوطن"، أن هناك مشاكل أكبر للاقتصاد في حال استمرار الأزمة مع استمرار الأوضاع كما هي عليه، لذلك فإن التعايش التدريجي مع فيروس كورونا في مصر أصبح أمرا حتميا لا مفر منه، وعلى المواطنين الحرص والالتزام بتطبيق إجراءات الوقاية من المرض.

وتابع أنه من الواضح أن فيروس كورونا سيتعايش مع العالم لفترة طويلة، في ظل عدم إيجاد علاج له، لذلك اتجه الجميع لفتح مجالات الحياة بالتدريج كخطوة لعودة الحياة لطبيعتها وفق إجراءات وقائية وإلا سينهار الاقتصاد العالمي.

واقترح السيد، توفير الكمامات لغير القادرين بسعر رمزي، وأن يتم توزيعها على بطاقة التموين للمواطنين لحمايتهم من فيروس كورونا، ومع بدء مرحلة التعايش مع الفيروس وعودة الحياة لطبيعتها تدريجيا يجب استمرار حظر الأنشطة التي بها تجمعات كبيرة.