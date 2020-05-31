استرداد 25 فدان أملاك دولة بأبنوب خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم استرداد 25 فدان أراض أملاك دولة وإزالة 1300 متر مبان على أراضي أملاك دولة بمركز أبنوب، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وأكد على مواصلة حملات إزالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمراكز وقرى ونجوع المحافظة طبقاً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء، وذلك لقطع الطريق أمام المستغلين للظروف التي تمر بها البلاد والتركيز في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإحالتهم للنيابة العسكرية.

وفي سياق متصل، جرى شن حملة مكبرة استهدفت إزالة المخالفات والتعديات بمركز أبنوب برئاسة تاج أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب وبمشاركة نواب ومساعدي رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومسؤولي أملاك الدولة والجمعيات الزراعية والإشغالات والحملة الميكانيكية وقوات الأمن للتصدي بكل قوة وحسم للبناء العشوائي لتنفيذ قرارات إزالة لبعض مخالفات، وتعديات على أراض زراعية وأراضي أملاك الدولة حيث تم استرداد 25 فدانا أراضي أملاك دولة، فضلاً عن تنفيذ قرارات لإزالة تعديات عبارة عن 1300 متر مباني على أراض زراعية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجه بإزالة كافة مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية، وذلك خلال الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد بناء على توجيهات القيادة السياسية للدولة.