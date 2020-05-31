إزالة 14 حالة تعد خلال إجازة عيد الفطر بالمنوفية

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على استمرار إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتكثيف الحملات خلال الإجازات الرسمية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والتصدي بحسم لمحاولات استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية والقيام بالبناء العشوائي والمخالف.

ومن جانبه، صرح المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية عن إزالة 14 حالة تعد بمساحة 10 قيراط و 13 سهما على الأراضي الزراعية بالمخالفة خلال إجازة عيد الفطر في الفترة من 23 وحتى 30 مايو.

كما أضاف وكيل وزارة الزراعة، أن حجم الإزالات بنطاق المحافظة خلال شهر مايو بلغ 67 حالة بمساحة 3 أفدنة و9 قيراط و 15 سهما شملت إزالة فورية لـ 35 حالة بمساحة 2 فدان و5 قيراط و21 سهما، كما تم تنفيذ 32 حالة بمساحة 1 فدان و3 قيراط و 18 سهما.

كما أكد محافظ المنوفية علي التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لاستمرار حالات إزالة التعديات، مشيرا إلى أن الدولة عازمة على استعادة حقوقها وإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.