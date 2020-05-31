تنفيذ 51 إزالة واسترداد 1500 متر من أراضى أملاك الدولة بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أمس السبت، عن تنفيذ 51 قرار إزالة لاسترداد أراضى أملاك الدولة وعدم استغلالها، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات رئيس مجلس الوزراء .

أوضح محافظ الغربية، في بيان له، أنه تم تنفيذ حملة إزالة موسعة بالتنسيق مع قوات الامن ، أسفرت عن تنفيذ 8 قرارات إزالة لتعديات علي الأراضي الزراعية في مركزي طنطا والمحلة الكبرى علي مساحة 21 قيراط و 4 سهم ، و 4 قرارات إزالة لمخالفات بناء بحي اول وثان طنطا، علي مساحة 880 متر .

كما أسفرت الحملة عن تنفيذ 39 قرار إزالة لتعديات علي أراضي املاك الدولة في مركز بسبون ومركز المحلة الكبرى بإجمالي مساحة 1526 متر، شملت 11 حالة تعد أملاك الآثار ، و19 حالة تعد علي أملاك الري، و9 حالة تعد علي أملاك نهر النيل .