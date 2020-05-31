إزالة 43 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن جميع الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، مستمرة في تنفيذ إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإيقاف أعمال المبانى بدون ترخيص والمخالفة لقانون 119 لسنة 2008، وإزالة التعديات على أملاك الدولة بصفة الزراعة بدون الحصول على رخصة تقنين لتلك الأراضي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأعلن المحافظ، أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة نجحت أمس السبت في إزالة 43 حالة، منها 4 حالات تعد بالبناء المخالف لأحكام قانون 119 لسنه 2008 على مساحة 380 متر مربع، و 24 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة على مساحة 2506 متر مربع، و 15 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك دولة على مساحة 600 متر مربع، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمبانى، خلال الفترة من 25 مارس الماضى، وحتى أمس السبت 812 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 3925 فدان و18 قيراط و8 أسهم، و3080 حالة إزالة مبانى بمساحة 427941 متر مربع.

كلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف تنفيذ عمليات الازالة للمباني على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، مشدداً على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيراً إلى أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الأزمة.