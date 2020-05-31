كورونا يؤجل احتفال الأرثوذكسية بمارجرجس في كفر الدوار

قررت إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية للأقباط الأرثوذكس، تأجيل الاحتفال السنوي بعيد "مارجرجس" بكنيسته بكفر الدوار إلى موعد يحدد فيما بعد، ومنع الزيارات نهائيا خلال هذه الفترة، بسبب إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الكنيسة أنّ ذلك يأتي نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد في هذه الأيام، وبناء على قرارات اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بتعليق الأنشطة الكنسية حتى 27 يونيو المقبل.

وأضافت الكنيسة في بيان لها، أنّ الأمر يقتصر هذا العام على إقامة النهضة الروحية للاحتفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي.