رئيس جامعة طنطا: رفع كفاءة الانترنت لـ400% لانتظام العملية التعليمية

ترأس الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، اليوم، اجتماع مجلس جامعة طنطا ، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بحضور الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع ، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأكد رئيس جامعة طنطا، أنه تم رفع كفاءة الإنترنت ومضاعفة قدرة الجامعة الي 400% ، بما يضمن انتظام العملية التعليمية من خلال منصة التعليم الإلكتروني المتاحة للاستمرار في العملية التعليمية، وأيضا قيام أعضاء هيئة التدريس بالتواصل مع الطلاب من خلال موقع الجامعة الإلكتروني.

واوضح د. سبع، أنه تم توحيه أمين عام الحامعة بالتنبيه علي كافة الموظفين بالكليات والقطاعات المختلفة بالالتزام في مكاتبهم وتجنب الحوارات فيما بينهم، علي أن يكون التعامل عن طريق الانترنت، مشددا علي الجميع بالالتزام بكافة الأجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووجه "سبع" الشكر لكافة المشاركين في إعداد وتنظيم المؤتمر الافتراضي الدولي لمحابهة كورونا ،والذي عقد علي مدار يومي 27 و 28 مايو الحالي، مثمنا جهودهم في انجاح المؤتمر وخروجه بالشكل اللائق ، والذي نال استحسان الجميع داخل مصر وخارجها.