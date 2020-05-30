الجيش الليبي: تركيا أرسلت 10 آلاف مرتزق.. وقتلنا 140 إرهابي خلال 48 ساعة

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، إن القوات المسلحة مستمرة في نهجها للقضاء على الإرهابيين، مشددًا على أن تركيا أرسلت 10 آلاف مرتزق إلى بلاده للقتال ضد جيشها.

وأضاف خلال تصريحات لقناة "سكاي نيوز" العربية، أنه جرى الاستعانة بجنسيات أخرى، مثل تونس، موضحًا أن اليومين الماضيين شهدا اشتباكات عنيفة مع الإرهابيين: "القوات المسلحة تتعامل بنمط جديد من الأفكار التعبوية الميدانية باعتبار أن العمل اللوجستي على مستوى الجبهة بالكامل يختلف عن العمل الجزئي في الجبهات".

وأشار إلى أنه عندما يكون القتال في المحاور تختلف التكتيكات التعبوية عن العمل اللوجستي الكبير، موضحًا أن غرفة عمليات الأتراك تنتظر ضربات الجيش الوطني في مصراتة، غريان، وغيرهما من المناطق.

ولفت إلى أن الجيش الليبي يتبع تكتيك الكمائن المباشرة والكمائن غير المباشرة، مؤكدًا أن معارك اليومين الماضيين فندت ما أثير بشأن انسحابات الجيش الليبي.

وواصل: "قضينا أكثر من 20 قيادي إرهابي في الميليشيات بليبيا وأكثر من 7 قيادات من المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، كما أن المستشفيات لم تتسع لجثث الإرهابيين الذين جرى القضاء عليهم، وتركيا تخلصت منهم بإرسالهم إلى ليبيا، وقضينا على أكثر من 140 إرهابيًا، كما جرى القبض على أكثر من 22 إرهابيًا و75 جريحًا واسترجاع 8 آليات مسلحة للجيش الليبي".