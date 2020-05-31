إعادة فتح مكتب الأحوال المدنية بمقر الصحفيين غدا

أعلن محمد يحيى يوسف عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا، إعادة فتح مكتب السجل المدني بمقر النقابة بداية من الغد، بعد غلق مكاتب الأحوال المدنية على مستوى الجمهورية لأكثر من شهرين بقرار من رئيس الوزراء، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.

وأكد يوسف، أنّ مكتب الأحوال المدنية يعمل بشكل يومي لإصدار البطاقات الشخصية أو تجديدها للزملاء الصحفيين وأسرهم من الدرجة الأولى، من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا، مع اتباع الإجراءات الاحترازية كاملة وإجراءات تطهير المقرات بصفة دورية، وارتداء الكمامات حال التعامل من داخل مقرات المصلحة.

وتعمل باقي خدمات النقابة بشكل كامل، بداية من مكتب الشهر العقاري الذي بدأ العمل في التوكيلات العامة وتوكيلات القضايا، إضافة إلى التوكيلات الخاصة وتوكيلات السيارات وتوثيق العقود، ويستمر مكتب البريد في تقديم خدماته، ومكتب السكة الحديد، ومكتب الشركة المصرية للاتصالات لسداد فواتير التليفونات.