الصحفيين: إجراءات جديدة مرتقبة لجموع الزملاء لمواجهة كورونا

قال محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة سيعلن إجراءات جديدة يقدمها لجموع الصحفيين بالصحف الحزبية والخاصة والقومية، لمواجهة الاصابة بفيرس كورونا.

وكان عدد من الصحفيين قد طالب ببروتوكول علاجي مماثل لما أعلنته الهيئة الوطنية للصحافة بخصوص العاملين بالمؤسسات القومية.

وقال شبانة في تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الزملاء والزميلات الأعزاء سيتم خلال دقائق الإعلان عن إجراءات جديدة يقدمها مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان لجموع الصحفيين بالصحافة القومية والحزبية والخاصة والمستقلة وستشهد الإجراءات تسهيلات كاملة للزملاء وأسرهم لمواجهة جائحة كورونا.