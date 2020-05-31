المهندسين تمد الاشتراك في مشروع العلاج حتى 30 يونيو

ذكرت نقابة المهندسين أنّه نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، تقرر مد فترة الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية، شهرا.

وأوضحت النقابة في بيان عنها، أنّ ذلك يأتي تيسيرا على المهندسين من أعضاء الجمعية العمومية وذويهم، في ظل فترة صعبة وإجراءات احترازية لمواجهة وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19)، ابتداء من الغد وحتى 30 يونيو المقبل.

وتعد هذه المرة الرابعة التي تقرر فيها هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين، مد فترة الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية، إذ جرى الإعلان عن فتح باب الاشتراك 2 نوفمبر 2019، حتى 29 يناير 2020، واستمرار استقبال طلبات التجديد دون غرامة حتى 15 فبراير 2020، على أن يبدأ تطبيق غرامة تأخير تقدر بـ25% من قيمة الاشتراك، اعتبارا من يوم 16 فبراير 2020، حتى نهاية شهر فبراير، ثم قرار بمد الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية حتي يوم 31 مارس الماضى، بغرامة قدرها 25%، ثم مدها حتى يوم الأربعاء 22 أبريل 2020، وأخيرا قرار بالمد حتى 30 يونيو 2020.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان هيئة مكتب النقابة العامة مد فترة تحديث بيانات أعضاء النقابة من أصحاب المعاشات تحت سن 60 عاما، حتى 30 يونيو 2020، نظرا لظروف جائحة كورونا، إضافة إلى مد تحديث البيانات بالنسبة للأسر، حتى 31 يوليو 2020، بدلا من الأول من يوليو المقبل، والمهندسين المستحقين للمعاشات فوق سن الـ60 عاما، فيظل موعد تحديث بياناتهم خلال شهر أكتوبر، نظرا لأن تحديث البيانات بالنسبة لتلك الشريحة تتم كل عامين.