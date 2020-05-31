تمديد إغلاق المطارات أسبوعين إضافيين في السودان بسبب كورونا

أصدرت سلطات الطيران المدني بالسودان قرارا بتمديد إغلاق المطارات السودانية أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية مدة أسبوعين إضافيين.

وقالت هيئة الطيران المدني في بيان أن الخطوة تأتي تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تبنتها الدولة بإعلان الحظر الشامل في البلاد.

وأضافت أن رحلات البضائع المجدولة والإضافية ورحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني ورحلات الشركات العاملة في مجال حقول البترول مستثناة من قرار الإغلاق بالإضافة إلى رحلات إجلاء الرعايا الأجانب.

وكانت السلطات السودانية قررت في مارس الماضي إغلاق المطار والمعابر الحدودية في إطار خطة احترازية أقرتها الحكومة للحد من انتقال جائحة كورونا إلى البلاد.

وسجل السودان 4800 حالة إصابة بفيروس كورونا متضمنة 262 وفاة فيما تماثلت 457 حالة للشفاء لتبلغ جملة حالات المتعافين 1272.