جامعة أسيوط تنفي وفاة حكيمة بالمستشفيات الحامعية بكورونا

نفت إدارة جامعة أسيوط ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يتضمن وفاة إحدى حكيمات العاملات بأحد الأقسام الطبية بمستشفيات جامعة أسيوط، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.

وأكدت الجامعة في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن وفاة إحدى الحكيمات العاملات بأحد الأقسام الطبية بمستشفيات الجامعة جاءت تفاصيلها مخالفة للحقيقة.

وأوضح البيان أنه بالرجوع إلى إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، تبين أن قسم الاستقبال بالمستشفى الجامعي استقبل أمس السبت 30 مايو الحكيمة "ن. ر"، وهي تحتضر وفي حالة متأخرة وتعاني من هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وتوفت بعد لحظات من وصولها للمستشفى.

تعرضت الحكيمة فى وقت سابق للإصابة بكوفيد 19، وتم حجزها للعلاج بمستشفى الراجحي الجامعى للعزل بتاريخ 5 مايو الجاري لمدة 10 أيام وخرجت من المستشفى بتاريخ 18 مايو بعد إجراء تحليلين متعاقبين أثبتا سلبية إصابتها وتمام شفائها من الفيروس.

وتابع البيان أن الحكيمة منذ 18 مايو وهي في إجازة من العمل ولم تناوب في أي يوم منذ ذلك التاريخ، وأهابت إدارة الجامعة بأفراد المجتمع الجامعي عدم الانسياق وراء تداول أخبار مغلوطة وأكاذيب لا أساس لها من الصحة، والتي من شأنها إثارة البلبلة والتأثير سلباً على انتظام العمل.

وفي سياق آخر، نعت إدارة الجامعة ومستشفيات أسيوط الجامعية بخالص الحزن والأسى وفاة الحكيمة سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته الواسعة وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وزملائها وذويها الصبر والسلوان.