الكمامة شرط للدخول.. جامعة أسيوط تتعايش مع كورونا بخطة خماسية

تستأنف اليوم الأحد جامعة أسيوط العمل بكافة فطاعتها التعليمية والخدمية وذلك عقب انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك والتى امتدت على مدار الأسبوع الماضي.

"الوطن" تبرز الإجراءات الإحترازية التى إتخذتها الجامعة لمواجهة كورونا فى خمس نقاط..

1- أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط استئناف العمل داخل قطاعات الجامعة الإدارية والتعليمية بنصف الطاقة البشرية وذلك إعمالاً بقرار رئيس مجلس الوزراء بمد قراره بتخفيض العاملين بأجهزة الدولة المختلفة حتى 15 يونيه

2- مواصلة أعمال التطهير والتعقيم بصورة دورية بالمبانى والمنشآت لمنع انتشار البكتريا والفيروسات المعدية

3- أصدر رئيس الجامعة توجيهات مشددة للإدارات المختصة بضرورة متابعة تطبيق قراره الصادر فى وقت سابق بجعل ارتداء الكمامة شرطاً أساسياً لدخول الحرم الجامعي وإلزام كافة المترددين عليها بتطبيقه

4- كلف "الجمال" أمناء الكليات باستلام الحصة المخصصة لكل كلية وفق الكثافة العددية الفعلية المتواجدة بها وذلك بسعر التكلفة

5- تخصيص منفذ حر لبيع الكمامات أمام كلية التربية وفى مستشفيات أسيوط الجامعية لبيع الكمامات للاستخدام الشخصي للأفراد.