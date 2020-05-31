تعافي أول 4 حالات من كورونا بمستشفى ناصر العام

أعلنت مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، تعافي أول 4 حالات من فيروس كورونا بعد تحويل المستشفى ضمن مستشفيات المخصصة لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا كوفيد 19، ضمن 11 مستشفى أعلنت عنها وزارة الصحة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد ناجي مدير المستشفى، أن الحالات التي تماثلت للشفاء بينهم 3 ممرضات، مشيرا إلى أن التعامل مع مرضى فيروس كورونا يتم عبر فريق طبي متميز يشرف عليه الدكتور محمود على الدين وفريق متميز من التمريض وقسم مكافحة العدوى.

وأضاف ناجي، في تصريح منه اليوم، أن الحالات التي تم شفائها أجرت مسحة مرتين متتالين وأثبت سلبية الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن الطاقم الطبي بالمستشفى يتحمل مسؤولية كبيرة ويبذل قصارى جهده للتعامل مع الحالات المصابة والمشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وأكد أن جميع الحالات المحتجزة بالمستشفى مستقرة وتجرى لهم مسحات يومية ويتم تقديم العلاج طبقا للبروتوكول المصري للعلاج والذي أثبت فاعليته مع المرضى.