بوتين سيحضر مع الضيوف المدعوين احتفالات عيد النصر في الساحة الحمراء

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيشارك شخصيا مع الضيوف المدعوين، في الاحتفالات بعيد النصر المقرر إحياؤها يوم 24 يونيو.

وأوضح بيسكوف أن بوتين والضيوف المدعوين سيكونون على المنصة ككل عام خلال العرض العسكري، الذي يخصص لإحياء ذكرى النصر على النازية.

وعبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية في برنامج "موسكو - الكرملين - بوتين" على قناة "روسيا 1"، عن أمله في أن تعود الحياة إلى طبيعتها خلال الأسابيع القادمة وتنتهي القيود الصحية المفروضة بهدف التصدي لتفشي وباء كورونا، موقع "روسيا اليوم".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي بوتين أعلن في وقت سابق، أن العرض العسكري بمناسبة الذكرى السنوية الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على النازية سيجري في موسكو في 24 يونيو المقبل.

ودفع تفشي وباء كورونا روسيا هذا العام إلى تأجيل العرض العسكري في الساحة الحمراء الذي كان يجري عادة بموسكو كل عام في التاسع من مايو.