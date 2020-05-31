عاجل.. الصحة تضيف 8 معامل جديدة لتحليل كورونا خلال أسبوع

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إضافة 8 معامل لتحليل الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال أسبوع، لزيادة القوى الاستيعابية لمعامل الوزارة.

وأضافت الوزيرة، خلال اجتماع المجموعة الطبية لمجابهة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، أنّ هناك 32 معملا على مستوى الجمهورية يمكنها إجراء التحاليل، و17 معملا تابعا للمستشفيات الجامعية.

وأوضحت الوزيرة أنّه بإضافة المعامل الثمانية سيصبح إجمالي المعامل التي تجري تحليل فيروس كورونا المستجد 57 معملا على مستوى المحافظات، سواء تابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية.