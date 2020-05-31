عاجل.. الصحة: 7 محافظات هي الأعلى في نسبة مصابي كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّ 7 محافظات على مستوى الجمهورية هي الأعلى في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بإجمالي 15 ألفا و415 حالة مؤكدة حتى أمس السبت.

وأضافت زايد، خلال اجتماع المجموعة الطبية لمجابهة الفيروس التي ترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أنّ المحافظات هي القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الفيوم، الإسكندرية، والبحيرة.

وخلال الاجتماع، نوهت وزيرة الصحة لما يتم إصداره من تحديثات مستمرة لتطبيق "صحة مصر"، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلاله، والرد على التساؤلات والاستفسارات الواردة من المواطنين بشأن التعامل مع الفيروس.