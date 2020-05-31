الصحة: الأطقم الطبية تخوض حربا يسطرها التاريخ بأحرف من نور

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حرص الوزارة على الاستجابة لاحتياجات ومطالب الأطباء، والأطقم الطبية بوجه عام، وتوفير سبل الحماية والدعم اللازم لهم في حربهم ضد فيروس كورونا المستجد" كوفيد 19".

جاء ذلك خلال استقبالها الدكتور حسين خيري، نقيب أطباء مصر، اليوم، بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وأشارت الوزيرة إلى حرص القيادة السياسية على الارتقاء بالمنظومة الصحية، من خلال توفير الفرص التدريبية للأطباء والفريق الطبي، فضلا عن دعم الأطقم الطبية من خلال إنشاء صندوق لمخاطر المهنة.

وأضافت الوزيرة أنّه جارِ وضع آليات التنفيذ بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة المالية في هذا الشأن، وجرى رفع بدل المهن الطبية إلى 75%، فضلا عن دراسة رفع سن المعاش للأطباء إلى 62 عامًا.

وشددت وزيرة الصحة والسكان، على استمرار حماية الأطباء والأطقم الطبية، مشيرةً إلى أنّه منذ بداية الجائحة، اعتمدت وزارة الصحة بروتوكولا وقائيا لحماية الأطباء والأطقم الطبية من الإصابة بالفيروس، من خلال توفير جرعات من الأدوية الوقائية، وتدريبهم على الاستخدام الصحيح (ارتداء وخلع) الملابس الوقائية.

ولفتت زايد إلى توجيه فرق مكافحة العدوى بالمستشفيات، للتأكد من التزام الفرق الطبية باتباع طرق مكافحة العدوى، مؤكدةً استمرار تدريب الأطباء على أساليب مكافحة العدوي، واعتماد وسائل حديثة في التدريب عن طريق الإنترنت.

وأضافت الوزيرة أنّه جار اتخاذ الاحتياطات والإجراءات لحماية الأطقم الطبية من الإصابة بالفيروس، ويجري إجراء التحاليل بواسطة الكواشف السريعة بصفة دورية للأطباء والفرق الطبية، عند دخولهم المستشفى لبدء عملهم، وعند خروجهم من المستشفى بعد انتهاء عملهم منها، بواقع 14 يومًا عمل و14 يوما إجازة، وإجراء مسحات "pcr" لمن يظهر عليه أعراض أثناء تأدية عمله، مشيرة إلى إجراء أكثر من 10 آلاف مسحة pcr للأطقم الطبية منذ بداية الجائحة.

وتابعت أنّه جار التواصل الدائم والمستمر مع المصابين من الأطقم الطبية للاطمئنان عليهم، والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية على أكمل وجه، والتأكد من نقلهم إلى الأماكن المخصصة لهم بمستشفيات العزل، إذ جرى تخصيص 20 سريرًا بكل مستشفى عزل للأطقم الطبية المصابة.

وأشادت وزيرة الصحة والسكان بالفرق الطبية، وما تبذله من جهد في الملحمة الوطنية التي يخوضونها ضد فيروس كورونا المستجد، والتي سيسطرها التاريخ بأحرف من نور، مجددة ثقتها وفخرها بالأطباء والفريق الطبي، ومؤكدة حرصها على التواصل المستمر على مدار 24 ساعة مع الدكتور حسين خيري، لتلبية احتياجات الأطباء.

وأكدت الوزيرة حرصها أيضا على التواصل باستمرار مع الفرق الطبية بمستشفيات الصدر والحميات والعزل، منذ بداية جائحة فيروس كورونا، من خلال الاجتماعات الدورية عبر تقنية "الفيديو كونفراس" و"الفيديو كول"، إضافة إلى الزيارات الميدانية للمستشفيات، للتأكد من الالتزام بتطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى للأطقم الطبية، حرصًا على سلامتهم، وتذليل أي عقبات قد تواجههم، وكذا التأكيد على أننا معا في مهمتنا لمواجهة الفيروس، وحماية أهالينا.

وأكدت الوزيرة أنّ الملحمة الوطنية ضد فيروس كورونا مستمرة بفضل جنود مصر من الأطباء والفريق الطبي، الذين لا يدخرون جهدهم أو أرواحهم فداء لمصر الحبيبة، داعية الأطباء والفريق الطبي إلى بذل المزيد من العمل والجهد حفاظًا على حياة أهالينا من المرضى.

من جانبه، أشاد الدكتور حسين خيري، نقيب أطباء مصر، باستجابة وزيرة الصحة والسكان، لمطالب الأطباء في ظل مواجهتهم لهذه الجائحة، لافتًا إلى حرص الوزيرة على توفير سبل الدعم والحماية للأطباء والفريق الطبي.

وأشار نقيب الأطباء، إلى أنّه سيكون هناك تواصل دائم ومستمر مع وزيرة الصحة والسكان، لبحث ما يخدم المنظومة الصحية ومواجهة التحديات، بما يلبي احتياجات ومطالب الأطباء.