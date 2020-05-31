تعديل مواعيد السكة الحديد بعد تغيير ساعات الحظر

قال مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، إنّه سيتم تعديل مواعيد قيام الرحلات من المحطات، لتقام من الخامسة صباحا بدلا من السادسة صباحا، بعد إعلان الدكتور أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، أنّ الحظر سيكون من 8 مساء وحتى 5 صباحا اعتبارا من اليوم.

ولفت المصدر، إلى تخصيص الخط الساخن 105 بوزارة الصحة، و15311 الخاص بمستشفيات التعليم العالي، للاستفسار عن كل ما يخص فيروس كورونا، وأوضح المصدر أنّ الهيئة ستعمل على تنفيذ التعليمات الخاصة بالتشغيل.

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أنّ حركة القطارات على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري منتظمة، ولا يوجد معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

وأوضح رسلان، لـ"الوطن"، أنّه جرى توفير الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، وأنّ الهيئة ألزمت جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية أثناء استقلالها القطارات.

وتابع أنّ الهيئة تقدمت بطلب إلى وزارة الصحة لتزويدها بـ100 جهاز كاشف حراري ومُعقم، لتركيبها على مداخل المحطات الرئيسية، وجار إنهاء إجراءات توريدها للهيئة، وتتحمل الهيئة تكلفة شرائها لتكثيف إجراءاتها الوقائية ضد فيروس كورونا، مؤكدا أنّ الهيئة حريصة على تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، للتصدي لفيروس كورونا المستجد.