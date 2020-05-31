غدا.. جامعة سوهاج تعلن جائزتها في التسامح الديني لهذا العام

تعلن غدا جامعة سوهاج برئاسة الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة عن نتيجة جائزة "التسامح والحوار الديني" التي تنظمها الجامعة باسم "فضيلة شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي " رحمه الله، والممولة من رجل الأعمال المصري المهندس نجيب ساويرس.

وقال عزيز أن الجائزة اطلقتها الجامعة للتعبير عن التقارب والتسامح ببن الاديان، وترسيخ ونشر كل ما يدعو للحوار الديني، وتقدر قيمة جائزه المسابقة 100 الف جنية مصري.

يذكر ان لجنة التحكيم ضمت كلا من، الدكتور اسامة الازهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، الانبا باخوم اسقف سوهاج والمنشاه والمراغة، الدكتور فتوح خليل القائم بعمل عميد كلية الاداب، الدكتور محمد نبيل غنايم استاذ الشريعة الاسلامية بكلية دار العلوم، الدكتور نبيل سعد الاستاذ المتفرغ بكلية التربية.