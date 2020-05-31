حدائق موسكو تستعد لفتح أبوابها من الغد

قال مصدر في مؤسسة "موس بارك"، إن الحدائق والمتنزهات في العاصمة الروسية، باتت مستعدة لفتح أبوابها أمام الزوار، اعتبارا من تاريخ 1 يونيو.

وذكر المصدر، أنه تم رسم وتحديد المسارات في الحدائق، للحفاظ على المسافة الاجتماعية، وتم تنظيم وسائط إبلاغ الزوار بضرورة مراعاة قواعد الوقاية خلال التنزه، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ومع حلول 1 يونيو، ستسمح السلطات للمواطنين بالتجول في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك المتنزهات والحدائق، شريطة أن يتبع الزوار قواعد معينة خلال التجول: ارتداء وسائل الوقاية من كمامات وقفازات، والالتزام بالمسافة الاجتماعية.

وأضاف المصدر: "هناك تدابير سلامة إضافية، تم وضع علامات على شبكة طرق المسير في الحدائق العامة للحفاظ على المسافة الاجتماعية، وتم تركيب لوحات إعلامية، وتنظيم بث التحذير الصوتي، بشأن الامتثال للتدابير اللازمة".

وأشار المصدر، إلى أن حدائق العاصمة، جاهزة وستستقبل بكل سرور الزوار الذين طال انتظارهم. ونوه بأنه سيتم تطبيق عدد من القيود الوقائية في الحدائق والمنتزهات، ومن بينها: حظر استخدام المقاعد، وشرفات المراقبة، وساحات لعب الأطفال والساحات الرياضية، ويجب أن يحمل الزائر وسائل الوقاية الفردية.