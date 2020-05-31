السيطرة على حريق بمصنع للمواد الغذائية في قها

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب عصر اليوم، بمصنع لحفظ الفواكة والمنتجات الزراعية بالطريق الزراعي بنطاق مدينة قها حيث جرى الدفع بـ7 سيارات إطفاء والسيطرة على الموقف دون خسائر بشرية، فيما أصيب 4 عمال بالاختناق خلال الإطفاء وتم نقلهم للمستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من المهندسة أمل فوزي مجاهد رئيس الوحدة المحلية لمدينة قها يفيد بنشوب حريق بمصنع لحفظ الفواكه والمنتجات الزراعية بطريق مصر إسكندريه الزراعي اتجاه القاهره بنطاق مدينة قها.

انتقلت على الفور قوات الإطفاء وجرى الدفع بـ7 سيارات إطفاء بحضور اللواء أحمد عشماوي مدير الحماية المدنية بالقليوبية والرائد محمد رجب مدير الحماية المدنية بطوخ وقها والمقدم محمد غلاب رئيس مباحث قسم شرطة قها وفريق الأزمات بمدينة قها.

جرى السيطرة على الحريق قبل امتداه للأماكن المجاورة، وتبين من المعاينة اشتعال النيران في تشوينة 3 أطنان كرتون على مساحه 400 متر، وتم السيطره على الحريق، ونتج عنه إصابة 4 أشخاص باختناق و تم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي لعمل الإسعافات الأولية، ولا توجد خسائر بشرية وتم الدفع بـ7 سيارات إطفاء من قها وترسا واجهور وطوخ وخزان مياه من قليوب.