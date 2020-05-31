نائب يطالب بطرح الكمامات والمطهرات على بطاقات التموين

تقدم النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب الوفد لشئون المحليات، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن طرح الكمامات الطبية والمطهرات على البطاقات التموينية بقيمة دعم إضافى، لزيادة الوقاية من فيروس كورونا، إضافة إلى توفير منتجات الكحول الإيثيلي بنسبة تركيز 70%.

وأوضح "النويشي"، في طلب الإحاطة، أنه منذ تفشي فيروس كورونا في مصر أعلنت وزارة الصحة الإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة للمكافحة، والتي كان أهمها ضرورة ارتداء الكمامات والتعقيم المستمر، مشيرًا إلى أن هناك من استغل الأزمة وقام ببيع الكمامات والكحول بأسعار مضاعفة، ما شكل عبء على المواطنين.

وطالب وكيل محلية النواب، بطرح الكمامات ومواد التعقيم والتطهير على بطاقات التموين، وتوحيد سعرها وضمان حماية المواطن من هذا الاستغلال والجشع، لا سيما أن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، أعلن عن دراسة طرح الكمامات الطبية والمطهرات على البطاقات التموينية.

وشدد "النويشي"، على أن توزيع الكمامات على بطاقات التموين سيساهم بشكل كبير في ضمان التزام المواطنين في المواصلات والشوارع، وسيضمن الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات التي وضعتها الدولة لمكافحة فيروس كورونا، موضحًا أن شراء الكمامات بهذه الأسعار تمثل عبئًا على المواطنين، ومن سيشتريها مرة واحدة لن يكررها، فظروف العديد من المواطنين لا تسمح بشراء الكمامات يوميًا، ولا بد من توجيه دعم لهم.