"الغرف التجارية" تشيد بتصريح "مدبولي" عن عودة الأنشطة المختلفة في يونيو

أشاد الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفى اليوم،والذى أكد فيها "أنه سيتم النظر في كيفية إعادة الأنشطة المختلفة للعمل من جديد اعتبارا من منتصف شهر يونيو القادم، وأنه لن يتم السماح لأي مواطن دخول المنشآت أو استخدام وسائل النقل دون كمامة، وسيتم فرض عقوبات على المخالفين، وأن القطاع الطبي يقوم بجهد كبير للغاية".

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن منتسبي الاتحاد على مستوى الجمهورية ملتزمون بالإجرءات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة لتفادي عدوى فيروس كورونا المستجد خاصة في ظل رغبتهم الشديدة لإعادة الحياة للأنشطة التجارية المختلفة في الفترة القادمة.

وكان رئيس مجلس الوزراء، أعلن اليوم، غلق كافة المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية والشواطئ وحظر حركة المواطنين اعتبارا من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا، خلال إجازة عيد الفطر، وتم التوافق علي إنها ستكون من يوم الأحد وحتى الجمعة بواقع 6 أيام. وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هدف الإجراءات الاحترازية خلال عيد الفطر هو الوقاية من فرص انتشار الفيروس .

وكانت الحكومة قد اعتمدت عدد من ضوابط للإقامة في الفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية والتى تم البدء بتنفيذها 15 مايو الجاري، بالتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.