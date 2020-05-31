المؤتمر محذرا من الشائعات: الوعي سبيل الخروج من أزمة كورونا

قال حسام مرسي، عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر، إن مصر تواجه العديد من التحديات القوية سواء علي صعيد مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، بجانب مجابهة فيروس كورونا المستجد، وعلينا تجنب ترويج الشائعات والاعتماد على المعلومات من المصادر الرسمية.

وأكد مرسي في بيان، أن ما تم رصده خلال الآونة الأخيرة هو عمليات ترويج الشائعات كاذبة هدفها إشعال الفتنة وتهيبج الرأي العام، منوها بأن تلك الشائعات لها أهداف مغرضة أهمها تكدير الأمن والسلم العام في المجتمع المصري.

وأضاف أن الشائعات التي تنتشر بشكل فج علي السوشال ميديا من خلال كتائب إلكترونية ممنهجة، تكون مدعومة بصور غير حقيقة وأخبار مغلوطة.

وطالب مرسي المواطنين بعدم نشر أي معلومة إلا من خلال المصادر الرسمية، لافتا إلى أن أخذ المعلومات لابد أن يكون من قبل المصادر المعروفة، وأن الوعي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي نعيشها.