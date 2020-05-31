محافظ الأقصر يتفقد مستشفى عزل مصابي كورونا في إسنا

تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بجولة تفقدية عدد من المستشفيات لمتابعة سير الأعمال بها والتعرف على أهم معوقات العمل، وذلك بمرافقة اللواء عماد أبو العزايم السكرتير المساعد والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق و مسئول المشروعات بالمحافظة ومحمد سيد رئيس مدينة اسنا، والدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر والدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية باسنا والدكتور عبد الهادى زيدان مدير مستشفى الصدر باسنا والدكتورة الهام الجبالى مدير مستشفى العزل باسنا.

وخلال جولته تفقد محافظ الأقصر مستشفى العزل ومستشفى الصدر بمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر حيث تقدم بالتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك معربا عن شكره العميق للأطقم الطبية والمجهودات المبذولة ومتمنيا الشفاء للجميع كما تابع انتظام سير العمل بهما وتلقى المرضى لكافة العلاجات والخدمات الطبية اللازمة، وفى نهاية اللقاء تقدم بالشكر والعرفان مرة أخرى للفريق الطبى من الأطباء والتمريض وكافة العاملين بالمستشفى.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن مستشفي إسنا تحتوي علي 154 سرير إقامة، 26 سرير عناية مركزة، 17جهاز تنفس صناعي، وتعتبر ثالث مستشفى عزل علي مستوي الجمهورية وعدد الحالات المتواجدة داخل المستشفي 112حالة، وعدد الحالات المتعافية 488 حالة خرجت من المستشفى وعدد الحالات المحولة للنزل 93 حالة حتى اليوم.